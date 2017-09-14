Kastamonu'daki Fetö/pdy Davası

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan ve meslekten ihraç edilen 3 polis memuruna 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.



Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu yargılanan F.H, İ.Ö. ve İ.G. ile avukatları katıldı.



Sanıklardan İ.G, savunmasında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını öne sürdü.



Örgütle hiçbir bağının olmadığını iddia eden İ.G, "15 Temmuz'da milletin üzerine bomba atan hainlerle hiçbir ilgim yoktur. Bu milletin evladıyım, bu hainlerle bir olamam." dedi.



Diğer sanıklar da örgütle bağlantılarının olmadığını ileri sürerek, tahliyelerini talep etti.



Savunmaların ardından cumhuriyet savcısı, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından cezalandırılmasını istedi.



Mahkeme heyeti, sanıkların 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.