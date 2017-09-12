Kastamonu'daki Fetö/pdy Davası

Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgüte yakınlığıyla bilinen dershanenin eski çalışan 3 kişiye 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası verildi.



Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yargılanan tutuklu sanıklar M.O, A.D, H.K. ile tutuksuz yargılanan A.O.D ve avukatları katıldı.



Savunmaların ardından cumhuriyet savcısı, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlarından cezalandırılmasını istedi.



Mahkeme heyeti, M.O, A.D. ve H.K'nin 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılmasına, A.O.D'nin dosyasının ayrılarak davasının devam etmesine karar verdi.