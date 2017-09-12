Kastamonu'daki Fetö/pdy Davası

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan iki eski polise, 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.



Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuklu eski polisler Z.D. ve C.S. ile Z.D'nin tutuksuz yargılanan eşi M.D. ile avukatları katıldı.



Sanıklar savunmalarında, örgütle bağlantılarının olmadığını öne sürerek tahliyelerini talep etti.



Savunmaların ardından Cumhuriyet savcısı, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası" suçundan cezalandırılmasını istedi.



Mahkeme heyeti, sanıklardan Z.D. ve C.S'nin 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına, Z.D'nin eşi M.D'nin ise dosyasının ayrılarak davasının devam etmesine karar verdi.