Kastamonu'daki FETÖ/PDY davaları

19.09.2019 18:30

Kastamonu'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında haklarında dava açılan 13 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, "terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Eşref K, Kerim D, Mehmet A, Metin B, Mustafa A, Osman E, Mehmet M, Özlem B, Erhan Y, Nurşen A, Bayram Y, Önder Y. ve Ümmühan G. katıldı.

Ümmühan G, savunmasında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'un yüklü olduğu hattı kendisinin kullanmadığını iddia etti.

Hattı eşinin kullandığını öne süren Ümmühan G, "Eşimin ByLock kullanıp kullanmadığını bilmiyorum." dedi.

Mehmet M. de suçsuz olduğunu iddia ederek beraat talebinde bulundu.

Diğer sanıklar da savunmalarında, önceki duruşmalardaki ifadelerini tekrarladıklarını belirtti.

Mahkeme heyeti, dosyalardaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmaları erteledi.

Kaynak: AA