Kastamonu'daki Fetö/pdy Davaları

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan açığa alınan astsubay Fahrettin K. katıldı.

Fahrettin K. önceki duruşmalarda etkin pişmanlık yönünde verdiği ifadelerini tekrarladığını dile getirdi.



Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanık, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Öte yandan, aynı mahkemedeki başka bir duruşmaya ise "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Adem A. katıldı.

Örgüte ait çalıştığı kurumdan 2015'te yılında ayrıldığını ifade eden Adem A, "Sohbetlere katılmadım. Sadece haftada bir değerlendirme toplantısı yapılırdı. Bu toplantıda alım satım işleri konuşulurdu." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.