Kastamonu'daki Fetö/pdy Davaları

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan avukat Hüseyin K. katıldı.

Hüseyin K, savunmasında FETÖ ile hiçbir ilgisinin bulunmadığını öne sürdü.

"Bank Asya'ya çağrı döneminde para yatırdığı" yönündeki iddiaları reddeden Hüseyin K, "Bank Asya'daki hesabımı daha önce açtırmıştım. Faiz kaygısı nedeniyle bu bankaya gittim. O dönem para yatırmadım. Araba alınca parayı çektim. Destekleyecek olsam parayı çekemezdim." dedi.

Yurt dışına sık sık gezi yaptığını belirten Hüseyin K, "Söylendiği gibi bu gezileri herhangi bir örgüt üyesi ile yapmadım. Tarihi dokuyu sevdiğim çeşitli ülkelere geziye gittim." diye konuştu.

Mahkeme heyeti sanık hakkında beraat kararı verdi.

Aynı mahkemede görülen bir diğer duruşmaya ise "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Bahri B. ile avukatı katıldı.

Bahri B. savunmasında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını öne sürdü.

ByLock'un yüklü olduğu iddia edilen tableti 2013 yılında iş yerinde kullanmak amacıyla aldığını söyleyen Bahri B, "6 ay cezaevinde kaldım. Bir yıldır düşünüyorum bu nasıl oldu diye. Ben suçsuzum. Bu programın ne olduğunu bilmiyorum. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti duruşmayı 14 Şubat'a erteledi.