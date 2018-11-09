Kastamonu'daki Fetö/pdy Davaları

Kastamonu'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında haklarında dava açılan 6 kişinin yargılanmasına başlandı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan işçi Ertuğrul Gazi Ü, eski laborant Şerafettin C, meslekten ihraç edilen öğretmenler Erol Y, Sadık T, Murat Y. ve Işın V. ile avukatları katıldı.

Sadık T, savunmasında, 1997 yılında kapatılan Bank Asyada hesap açtığını söyledi.



Bank Asyanın TMSF'ye devredilmesinin ardından hesabındaki hareketliliğin sürdüğünü anlatan Sadık T, bankaya talimat doğrultusunda para yatırmadığını öne sürdü.

Aktif Eğitim-Sen'e ise mesleki anlamda çalışmalar yapacaklarını söyledikleri için üye olduğunu öne süren Sadık T, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Erol Y. de Bank Asyada herhangi bir hesap hareketliliğinin bulunmadığını savunarak, "Bank Asya'ya kart aidatı olmadığı için kredi kartı başvurusu yaptım. Başörtüsü serbestliğini savunduğu için de Aktif Eğitim-Sen'e üye olmuştum." dedi.

Işın V. ise çok fazla seyahat ettiği ve Aktif Eğitim-Sen'e kendisine konaklayacak yer sağlanacağı hususunda taahhütte bulunması nedeniyle üye olduğu iddiasını paylaştı.

Sendikadan 2016 yılında ayrıldığını kaydeden Işın V, "Darbe girişimi olduğu tarihte ben Eğitim-Bir-Sen üyesiydim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Kastamonu Eğitimciler Derneği kuruluşunda arkadaşlarımdan denetim kurulu başkanlığı teklifi aldım. 2013 yılında da istifa ettim." diye konuştu.

Murat Y. de Bank Asyada 2010'da hesap açtığını, 2014'te sattığı aracın bedeliyle ödünç aldığı parayı hesabına yatırdığını söyledi.

Sadece 12 gün sonra yeterli miktarda para çekerek yeni araç aldığını belirten Murat Y, "Talimat doğrultusunda hareket etseydim bu kadar süre içerisinde bu parayı çekmezdim." ifadesini kullandı.

Ertuğrul Gazi Ü. ve Şerafettin C. de suçsuz olduklarını savunarak, beraatlerini talep etti.

Sanıklardan Ertuğrul Gazi Ü. ve Şerafettin C'nin beraatine karar veren mahkeme heyeti, diğerleriyle ilgili duruşmaları ise erteledi.