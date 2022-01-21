Kastamonu'daki FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli adliyede - Haberler
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Kastamonu'daki FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli adliyede

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'daki FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli adliyede Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanmasına yönelik başlatılan operasyonlarda gözaltına alınan 14 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'daki FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli adliyede

KASTAMONU - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanmasına yönelik başlatılan operasyonlarda gözaltına alınan 14 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Taşköprü ilçesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün finansmanı ve yeniden yapılanmasını önlemek amacıyla başlatılan operasyonlar kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler,g eniş güvenlik önlemleri alınarak Taşköprü Adliyesine sevk edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Kastamonu İl Jandarma TEM ekipleri ile Komando Timleri, Taşköprü'de şafak vakti üç kez düzenlenen operasyonlarda DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı ile Pulcular Mahallesi Muhtarı Ömer Tuncel'in de aralarında bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alınmıştı. Ayrıca, soruşturma kapsamında Kastamonu'da il merkezinde yapılan operasyonda, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle KHK ile görevlerinden ihraç edilen ve firari olarak aranan öğretmenler 7 yıl hapis cezasına çarptırılan İ.T. ile 6 yıl hapis cezasına çarptırılan E.Ç. de gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Kastamonu'daki FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli adliyede

Kastamonu'daki FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli adliyede

Kastamonu'daki FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli adliyede

İhlas Haber Ajansı / Vedat Yunus İkizoğlu - Son Dakika Haberleri

Fetullahçı Terör Örgütü, Güvenlik Önlemleri, Kastamonu, Terör, 3. Sayfa, Haber

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