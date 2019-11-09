Kastamonu'daki cinayetle ilgili bir tutuklama daha

Kastamonu'daki cinayetle ilgili bir tutuklama daha

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili bir kişi daha tutuklandı.

09.11.2019 20:12 | Son Güncelleme: 09.11.2019 20:17
Kastamonu'daki cinayetle ilgili bir tutuklama daha

'nun ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili bir kişi daha tutuklandı.


Hanönü Kamyoncular Derneği Başkanı Hüseyin Çorbacı ile Gelinbükü Mahallesi Muhtarı 'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan Gökhan E'nin salıverilmesine cumhuriyet savcılığınca itiraz edildi. Yeniden gözaltına alınan Gökhan E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


Çorbacı ile ilçedeki bir benzin istasyonunda 31 Ekim'de tartışan ardından Halil E, Gökhan E. ve Hüseyin E, Çorbacı'nın bulunduğu ilçe merkezindeki kahvehaneye gidip pompalı tüfekle ateş etmişti. Olayda Çorbacı ile Özcan hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan Halil E. tutuklanmış, Hüseyin E. ve Gökhan E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Savcılığın itirazı üzerine Hüseyin E'de tutuklanarak cezaevine konulmuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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