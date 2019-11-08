Kastamonu'daki cinayetle ilgili bir tutuklama daha

08.11.2019 17:04 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:04

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavga ile ilgili bir kişi daha tutuklandı.

Hanönü Kamyoncular Derneği Başkanı Hüseyin Çorbacı ile Gelinbükü Mahallesi Muhtarı Mehmet Özcan'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan Hüseyin E'nin salıverilmesine cumhuriyet savcılığınca itiraz edildi.

Yeniden gözaltına alınan Hüseyin E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Çorbacı ile ilçedeki bir benzin istasyonunda 31 Ekim'de tartışan, ardından eve gidip akrabaları Halil E. ve Gökhan E'yi alan Hüseyin E, Çorbacı'nın bulunduğu ilçe merkezindeki kahvehaneye gidip pompalı tüfekle ateş etmişti.

Olayda Çorbacı ile Özcan hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan Halil E. tutuklanmış, Hüseyin E. ve Gökhan E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA