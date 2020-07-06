Kastamonu'daki cinayetin zanlısı yakalandı
Kastamonu'da bir kişiyi silahla öldürüp kaçtığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
06.07.2020 15:05 | Son Güncelleme: 06.07.2020 15:21
Kastamonu'da bir kişiyi silahla öldürüp kaçtığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 27 Haziran Cumartesi günü Candaroğulları Mahallesi Şehit Serkan Meşe Sokak'ta Musa Turan'ı (26) tabancayla öldürüp kaçan kişinin İ.K. olduğunu tespit etti.
Zanlının yakalanması için çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi merkeze bağlı Çorumlu köyünde yakaladı.
Gözaltına alınan İ.K, emniyete götürüldü.
Kaynak: AA