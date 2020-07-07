Kastamonu'daki cinayetin zanlısı tutuklandı
Kastamonu'da bir kişiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
07.07.2020 22:15 | Son Güncelleme: 07.07.2020 23:13
Kastamonu'da bir kişiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Musa Turan'ı (26) tabancayla öldürüp kaçtığı iddiasıyla gözaltına alınan İ.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince 27 Haziran'da Turan'ı tabancayla öldürdüğü iddiasıyla aranan İ.K, dün merkeze bağlı Çorumlu köyünde yakalanmıştı.
Kaynak: AA