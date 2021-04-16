Kastamonu'daki Atabeygazi Camisi'nde kılıçlı hutbe geleneği asırlardır sürüyor

Kastamonu'daki Atabeygazi Camisi'nde görevli imamlar, fetih anısına asırlardan beri hutbe için minbere kılıçla çıkıyor.

Kastamonu'daki Atabeygazi Camisi'nde görevli imamlar, fetih anısına asırlardan beri hutbe için minbere kılıçla çıkıyor.

Selçuklu Atabeyi Emir Hüsamettin Çoban, Kastamonu'yu fethinin ardından ilk cuma namazında hutbeye kılıçla çıkmış, daha sonra kalenin hemen alt kısmına yaptırılan camide fethin anısına imamlar, cuma hutbesine kılıçla çıkmayı sürdürmüştü.

Hüsamettin Çoban'ın torunu Yavlak Aslan tarafından ilk yapılan cami eskidiği için yıktırılarak, yerine 1273'te halen ayakta olan Atabeygazi Camisi inşa edilmişti.

Bu özelliği dolayısıyla Atabeygazi Camisi, "fetih camisi" olarak da adlandırılıyor.

Doğu tarafında türbe bulunan, içinde 40 direk yer alması dolayısıyla bölgede "40 direkli cami" olarak da anılan Atabeygazi Camisi'nde imamın cuma namazında hutbeye kılıçla çıkması uygulaması günümüzde de devam ediyor.

Mahalle sakinlerinden Sadirettin Kuzu, AA muhabirine, sadece mahallelerinin sakinlerinin değil çevre mahallelerden de merak edip cuma namazını kılmak için gelenler olduğunu belirterek, "İlk kez bu camide cuma kılanlar, hocamızın hutbeye kılıçla çıktığını görünce şaşırıyor. Hatta bazıları araştırırken böyle bir uygulama olduğunu öğreniyor, sırf bunu görmek için çevre illerden gelen oluyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor