Kastamonu'da zincirleme kaza: 3 yaralı

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde etkili olan sis nedeniyle 2 TIR ve 2 otomobilin karıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

KASTAMONU 'nun Tosya ilçesinde etkili olan sis nedeniyle 2 TIR ve 2 otomobilin karıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Tosya ilçesi İstanbul-Samsun karayolunda meydana geldi. Aynı yöne giden plakaları ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen otomobil ile TIR, yoğun sis nedeniyle çarpıştı. Yoldan geçen otomobil de duramayarak başka bir TIR'a çarptı. Zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle kapanan yolda trafik akışı, yan yoldan kontrollü olarak sağlandı.

- Kastamonu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı