Kastamonu'da zincirleme kaza: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Kastamonu'da zincirleme kaza: 3 yaralı

06.01.2021 10:34 | Son Güncelleme: 06.01.2021 10:42
Kastamonu'da zincirleme kaza: 3 yaralı

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde etkili olan sis nedeniyle 2 TIR ve 2 otomobilin karıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde etkili olan sis nedeniyle 2 TIR ve 2 otomobilin karıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Tosya ilçesi İstanbul-Samsun karayolunda meydana geldi. Aynı yöne giden plakaları ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen otomobil ile TIR, yoğun sis nedeniyle çarpıştı. Yoldan geçen otomobil de duramayarak başka bir TIR'a çarptı. Zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle kapanan yolda trafik akışı, yan yoldan kontrollü olarak sağlandı.


- Kastamonu
Kastamonu'da zincirleme kaza: 3 yaralı
Kastamonu'da zincirleme kaza: 3 yaralı
Kastamonu'da zincirleme kaza: 3 yaralı
Kastamonu'da zincirleme kaza: 3 yaralı
Kastamonu'da zincirleme kaza: 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fikri Sağlar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş
Magazin Prens Harry Serdar Ortaç Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Ryan Babel Ersun Yanal İsmail Kartal Fırat Aydınus Arda Kardeşler
Tüm Haberler Kız Ocak Ordu Çocuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kastamonu'da zincirleme kaza: 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 10:58:46. #1.15#
title