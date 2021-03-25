Kastamonu'da zehir tacirlerine geçit yok

Kastamonu polisi tarafından düzenlenen iki operasyonda, reçeteye tabi hap ile bonzai, metamfetamin, kubar esrar, ecstasy hap ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu polisi tarafından düzenlenen iki operasyonda, reçeteye tabi hap ile bonzai, metamfetamin, kubar esrar, ecstasy hap ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında il merkezinde gerçekleştirilen operasyonda 608 adet reçeteye tabi hap, 0.73 gram Bonzai, 5.40 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu içmede kullanılan cam düzenek ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak 4 şüpheli şahsa işlem yapılırken, 2 şüpheli adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

Diğer operasyonda da Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında 23 Mart'ta günü il merkezinde gerçekleştirilen operasyonda 104 adet reçeteye tabi hap, 7,69 gram kubar esrar, 2,12, gram metamfetamin, 6 adet ecstasy hap ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak 1 şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı