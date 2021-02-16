Son dakika haberleri... KASTAMONU - Yolu kapanan köyde rahatsızlanan kadın AFAD ve UMKE ekiplerinin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı
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Son dakika haberleri... KASTAMONU - Yolu kapanan köyde rahatsızlanan kadın AFAD ve UMKE ekiplerinin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı

16.02.2021 22:05 | Son Güncelleme: 16.02.2021 22:41

Son dakika gündem haberi: Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan kadın, AFAD ve UMKE ekiplerinin yardımıyla hastaneye götürüldü.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan kadın, AFAD ve UMKE ekiplerinin yardımıyla hastaneye götürüldü.

İlçeye bağlı Karabey köyü Akpınar Mahallesi'nde yaşayan Dilek Atam'ın (24) nefes darlığı ve çarpıntı yaşadığını belirtmesi üzerine yakınları ekiplerden yardım istedi.

Paletli kar aracıyla ilçeye gelen AFAD ekiplerine UMKE de destek verdi. Ekipler Atam'ı alarak 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.

Dilek Atam, İnebolu Devlet Hastanesine götürüldü.

Son dakika haberleri... KASTAMONU - Yolu kapanan köyde rahatsızlanan kadın AFAD ve UMKE ekiplerinin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı
Son dakika haberleri... KASTAMONU - Yolu kapanan köyde rahatsızlanan kadın AFAD ve UMKE ekiplerinin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı
Son dakika haberleri... KASTAMONU - Yolu kapanan köyde rahatsızlanan kadın AFAD ve UMKE ekiplerinin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı
Son dakika haberleri... KASTAMONU - Yolu kapanan köyde rahatsızlanan kadın AFAD ve UMKE ekiplerinin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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