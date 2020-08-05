Kastamonu'da yoldan çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı Kastamonu-Taşköprü karayolunda yoldan çıkan otomobil şarampolde takla attı.

Kastamonu-Taşköprü karayolunda yoldan çıkan otomobil şarampolde takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Taşköprü karayolu Şeker Fabrikası mevkisinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde takla attı. Kazada araçta bulunan 2 kişi, çevredekilerin yardımlarıyla araçtan çıkartılabildi. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA