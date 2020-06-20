Kastamonu'da yoldan çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
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Kastamonu'da yoldan çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Kastamonu'da yoldan çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

20.06.2020 19:32 | Son Güncelleme: 20.06.2020 20:52

Kastamonu'da yoldan çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kastamonu il merkezinden Tosya ilçesine gitmekte olan Ali Y. Yönetimindeki 37 AZ 522 plakalı otomobil Tosya ilçesi yakınlarına geldiği sırada sürücünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil takla atarak yolun dışındakş topraklık alanda durabildi. Kazada araç sürücüsü Ahmet Y. ile yolcu kısmındaki olarak kızı yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulansı ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından güvenlik güçleri soruşturma başlattı.

Kastamonu'da yoldan çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Kaynak: İHA

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