Kastamonu'da yoldan çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
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Kastamonu'da yoldan çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kastamonu'da yoldan çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
20.06.2020 18:38 | Son Güncelleme: 20.06.2020 19:35

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu il merkezinden Tosya ilçesine gitmekte olan A.Y. yönetimindeki 37 AZ 522 plakalı otomobil Tosya ilçesi yakınlarına geldiği sırada sürücünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil takla atarak yolun dışındaki toprak alanda durabildi. Kazada araç sürücüsü A.Y. ile yolcu kısmındaki olarak kızı yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulansı ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından güvenlik güçleri soruşturma başlattı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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