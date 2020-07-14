Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı
Kastamonu'nun Küre ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2'si çocuk 14 kişi yaralandı.
14.07.2020 12:07 | Son Güncelleme: 14.07.2020 13:15
Kastamonu'nun Küre ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2'si çocuk 14 kişi yaralandı.
İstanbul'dan İnebolu'ya giden Abdullah Haçat (50) idaresindeki 41 EF 169 plakalı yolcu otobüsü, Kastamonu-İnebolu kara yolu Tünel mevkisinde devrildi.
Kazada, sürücü Abdullah Haçat, muavin Semih Zorlu (20), ikinci şoför İlhan Özçelik (35), Mustafa Er (50), Songül Yapıcı (21), Sercan Sarıgöz (28), Mustafa Budak (54), Murat Erdem Atacan (42), Meryem Atacan (36), Hamza Atacan (1), Zehra Atacan (5) ile ismi öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan, muavin Semih Zorlu'nun kolunun koptuğu, Kastamonu'daki ilk müdahalesinin ardından Ankara'ya sevk edildiği öğrenildi.
Kaynak: AA