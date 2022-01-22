Kastamonu'da yol açma çalışması yapan iş makinesinin üzerine çığ düştü - Haberler
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Kastamonu'da yol açma çalışması yapan iş makinesinin üzerine çığ düştü

Kastamonu'da yol açma çalışması yapan iş makinesinin üzerine çığ düştü
AA / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açan iş makinesinin üzerine çığ düştü.

İHSANGAZİ, KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açan iş makinesinin üzerine çığ düştü.

İlçede son günlerde etkili olan yağış sonucu kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarını açmak için yoğun çaba sarf ediyor.

İhsangazi ilçesi ile Sünnük köyü arasında kar nedeniyle kapanan yolu açmaya çalışan Mehmet Dabanali'nin kullandığı greyderin üzerine, çığ düştü.

Bir bölümü kar altında kalan greyderde Dabanali mahsur kaldı. Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri tarafından greyder ile araçta bulunan Dabanali sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Greyder operatörü olaydan yara almadan kurtarıldı. Yol ise başka bir iş makinesiyle açıldı.

AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri

Kastamonu, İhsangazi, kar, Güncel, Haber

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