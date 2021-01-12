Kastamonu'da yoğun sis ulaşımda aksamalara yol açıyor
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Kastamonu'da yoğun sis ulaşımda aksamalara yol açıyor

12.01.2021 09:55 | Son Güncelleme: 12.01.2021 09:59
Kastamonu'da yoğun sis ulaşımda aksamalara yol açıyor

Kastamonu'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 100 metreye kadar düştü.

Kastamonu'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 100 metreye kadar düştü.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan ve yoğunluğunu giderek artıran sis, özellikle şehir merkezi ile Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli ve İstanbul yolu istikametinde görüş mesafesini kısalttı.

Bazı bölgelerde görüş mesafesi 100 metreye kadar düşerken, ulaşımda aksamalara yol açan sis nedeniyle sürücüler uyarıldı.

Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte, sisin aralıklarla etkili olacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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