Kastamonu'da yoğun sis ulaşımda aksamalara yol açıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kastamonu'da yoğun sis ulaşımda aksamalara yol açıyor

11.01.2021 11:55 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:58
Kastamonu'da yoğun sis ulaşımda aksamalara yol açıyor

Kastamonu'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Kastamonu'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan ve yoğunluğunu giderek artıran sis, özellikle şehir merkezi ile Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli ve İstanbul yolu istikametinde görüş mesafesini kısalttı.

Bazı bölgelerde görüş mesafesi 50 metreye kadar düşerken, ulaşımda aksamalara yol açan sis nedeniyle sürücüler uyarıldı.

Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte, sisin aralıklarla etkili olacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Joe Biden Fuat Oktay İlker Başbuğ Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Hande Erçel İrem Derici Şeyma Subaşı
Spor Ömer Bayram Gökhan Gönül Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Ocak Ankara Facebook Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kastamonu'da yoğun sis ulaşımda aksamalara yol açıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 12:07:17. #1.15#
title