Kastamonu'da yoğun kar yağışı etkili oluyor - Haberler
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Kastamonu'da yoğun kar yağışı etkili oluyor

Kastamonu'da yoğun kar yağışı etkili oluyor
AA / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Kastamonu'da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini giderek artırdı. Cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor.

Belediye ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünce dün Kastamonu ve Sinop için yoğun kar yağışı uyarısı yapılmış, kar kalınlığının 20 santimetrenin üzerine çıkabileceğini bildirilmişti.

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AA / Bilal Kahyaoğlu - Son Dakika Haberleri

Kastamonu, kar, Güncel, Haber

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