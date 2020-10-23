Kastamonu'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü
23.10.2020 16:59 | Son Güncelleme: 23.10.2020 17:04
Kastamonu'da yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangında 1 hektar orman yandı.
Kastamonu'da yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangında 1 hektar orman yandı.
Araç ilçesi Bahçecik köyündeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
Köylülerin ihbarı üzerine Samatlar ve Araç Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.
Yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.
Söndürülen yangın sonucu bir hektar ormanlık alan zarar gördü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor