Kastamonu'da yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu - Haberler
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Kastamonu'da yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu

Kastamonu'da yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 10 şişe sahte içki, 4 şişe etil alkol ele geçirildi.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 10 şişe sahte içki, 4 şişe etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltın alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, kaçak ve sahte alkol sebebi ile yaşanan ölümlerin önüne geçmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Taşköprü ve Tosya ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, 2 adet tabanca, 228 adet tabanca fişeği, 10 adet dolu alkollü içki şişesi, 4 şişe etil alkol, 3 adet şarjör, solüsyon ve aromalar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı. - KASTAMONU

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