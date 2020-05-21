Kastamonu'da yıkılan ahırın altında kalan 5 hayvan kurtarıldı, 2 büyükbaş telef oldu Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, altı ahır olarak kullanılan iki katlı ahşap binanın yıkılması sonucu 7 hayvan enkaz altında kaldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, altı ahır olarak kullanılan iki katlı ahşap binanın yıkılması sonucu 7 hayvan enkaz altında kaldı.

İlçeye bağlı Esenlik köyünde gece saatlerinde altı ahır olarak kullanılan metruk bina yıkıldı. Enkaz altında kalan 6 büyükbaş ile 1 küçükbaş hayvanı kendi çabalarıyla kurtaramayan köylüler itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine sevk edilen Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarma çalışması başlatıldı.

Ekipler ve vatandaşların uzun süren çalışmaları sonrasında 4 büyükbaş ile 1 küçükbaş hayvan enkazın altından kurtarıldı, 2 büyükbaş hayvan ise telef oldu.

Kaynak: AA