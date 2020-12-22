Kastamonu'da yeterli kar olmadığı için kayak yarışma sezonu asfaltta açıldı
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Kastamonu'da yeterli kar olmadığı için kayak yarışma sezonu asfaltta açıldı

22.12.2020 13:53 | Son Güncelleme: 22.12.2020 13:56
Kastamonu'da yeterli kar olmadığı için kayak yarışma sezonu asfaltta açıldı

Kastamonu'da Kayak Spor Dalı Biathlon Disiplini İl Birinciliği Yarışması, yeterli kar olmadığı için asfaltta yapıldı.

Kastamonu'da Kayak Spor Dalı Biathlon Disiplini İl Birinciliği Yarışması, yeterli kar olmadığı için asfaltta yapıldı.

Kayak Yarışma sezonu il faaliyet programında yer alan Kayak Spor Dalı Biathlon Disiplini İl Birinciliği Yarışması gerçekleştirildi.

Yarışmaya Kastamonu Akademi, Kastamonu Kayak, Kastamonu Doruk ve Kastamonu Yurdun Tepe Gençlik Spor Kulüplerinden 15 sporcu katıldı.

Kayak İl Temsilcisi Fırat Çoşkun, programın açılışında yaptığı konuşmada, kayak sezonunu açtıklarını söyledi.

Heyecanla kar yağışını beklediklerini dile getiren Çoşkun, "Yeterli kar olmadığı için yarışlarımızı tekerlekli kayaklarla yaptık. Kayak yarışma sezonunu asfalt üzerinde açmış olduk." dedi.

Son dönemde biathlon dalında önemli gelişmeler yaşandığını vurgulayan Çoşkun, "Ülkemizde gelişmekte olan biathlon branşının yaygınlaşması için Türkiye Kayak Federasyonu tarafından eylül ayında gönderilen lazer tüfekler ile aralıksız 3 aydır çalışan sporcular, yarışmalarda oldukça güzel performans gösterdi. Önümüzdeki yıllarda sporcu sayısını artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yarışmada birinci olan büyük erkeklerde Ramazan Burkucu, genç erkeklerde Serhat Çelik, genç kızlarda Elanur Şepçi, yıldız kızlarda Naz Sude Kızılkaya, çocuk kızlarda Beyza Sefer ve çocuk erkeklerde Ömer Yusuf Özden'e madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak, İl Spor Şube Müdürü Adem Keloğlu, Fırat Çoşkun ve baş hakem Suat Hırlı tarafından verildi.

Madalya töreni sonrası katılımcılar çevre temizliği yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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