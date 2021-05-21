Kastamonu'da Yenidoğan yeraltı depolamasıyla 200 dekarlık tarım arazisi sulanacak
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Kastamonu'da Yenidoğan yeraltı depolamasıyla 200 dekarlık tarım arazisi sulanacak

Kastamonu'da Yenidoğan yeraltı depolamasıyla 200 dekarlık tarım arazisi sulanacak
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yapımına başlanan Tosya Yenidoğan yeraltı depolamasında depolanacak su ile 200 dekarlık tarım arazisinin sulanacağını bildirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yapımına başlanan Tosya Yenidoğan yeraltı depolamasında depolanacak su ile 200 dekarlık tarım arazisinin sulanacağını bildirdi.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, Yenidoğan yeraltı depolamasında çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Yeraltı depolamasında sıyırma kazılarının tamamlanmak üzere olduğunu ve sonrasında enjeksiyon işleri ve gövde imalatlarına başlanılacağını ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:

"İş kapsamında gövde enjeksiyon, su alma yapısı inşaatı dolusavak taş dolgu, drenaj kazısı ve düzenlemesi işleri yapılacaktır. Yenidoğan depolamasında depolanacak su ile tarım arazilerinin 200 dekarlık kısmının sulanmasının sağlanacaktır."

Yenidoğan yeraltı depolamasının temelden yüksekliği 9 metre ve su depolama kapasitesi 75 bin metreküp olacağını belirten Yıldız, "Tosya Yenidoğan yeraltı depolamasının tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 545 bin lira katkı sağlanması hedeflenmektedir." ifadesinde bulundu.

Kastamonu'da Yenidoğan yeraltı depolamasıyla 200 dekarlık tarım arazisi sulanacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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