Kastamonu'da yeni kaya tırmanış rotaları açıldı
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Kastamonu'da yeni kaya tırmanış rotaları açıldı

18.12.2020 14:15 | Son Güncelleme: 18.12.2020 14:15
Kastamonu'da yeni kaya tırmanış rotaları açıldı

Kastamonu Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (KADASK) tarafından kente iki yeni kaya tırmanış rotası kazandırıldı.

Kastamonu Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (KADASK) tarafından kente iki yeni kaya tırmanış rotası kazandırıldı.

Dernek üyelerince yapılan keşfin ardından Kanlıabat köyü mevkisindeki "Dur kayası" sırtlarında tırmanışa uygun iki nokta belirlendi. Biri başlangıç, diğeri ise orta seviye olan bu noktalar ekibin çalışmasının ardından dağcılık ve doğa sporları tutkunlarının kullanımına sunuldu.

Dernek başkanı Alp Arslan, AA muhabirine, bilgi, tecrübe ve gerekli ekipman gerektiren bu işin tamamen KADASK imkanlarıyla yapıldığını söyledi.

Tırmanış rotası olmadığı için antrenman yapamayan sporcuların bu eksikliğini de giderdiklerini anlatan Arslan, "Bu iki rotayı açmak hiç de kolay olmadı. Çalışmalar için belirli ekipman ve tecrübeye sahip olmak gerekiyor. Derneğimiz bünyesinde artık bu tür çalışmalar yapabiliyoruz. Emeği geçen tüm üyelerimizi tebrik ediyorum. Kayada kullanılan şarjlı matkabından boltlara kadar tamamen derneğimizin kendi imkanları ile yapılan bu çalışma gibi başka kayalarda da çalışmalar devam edecek. Hem kurumlardan hem de Kastamonululardan destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaya tırmanışının ilgi çeken bir aktivite olduğunu dile getiren Arslan, Kastamonu'nun da bu noktada zengin bir kent olduğunu vurguladı.

Arslan, şunları kaydetti:

"Türkiye genellikle turistik bölgelerinde hazırlanmış kaya tırmanış rotalarına yurt içi ve dışından birçok ziyaretçi uğramakta. Ege ve Akdeniz bölgeleri dışında Kastamonu'da da tırmanışa uygun çok çekici kayalık bölgelerin olduğunu biliyoruz. Keşif ekiplerimizle yaptığımız çalışmalarda tespit ettiğimiz başka tırmanışa uygun duvarlar da var. Bu bölgelerde çalışmaya ve Kastamonu'ya yeni bir değer kazandırmaya çok istekliyiz. Bölgemiz dağcılık doğa sporlarına sporu açısından bir çok zenginliği bünyesinde barındırıyor. KADASK üyelerinin verdiği destekle bölgenin bu özelliğini avantaja çeviriyoruz. Özellikle çocuklarımıza ve gençlerimize yeni spor imkanları yaratmak istiyoruz. Bu şekilde yetenekli çocuklarımızın yerel ve ulusal müsabakalara katılıp başarı elde etme şansını yakalayacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Yüksel

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