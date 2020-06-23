Kastamonu'da yeni doğanlara ilk hediyeleri belediyeden Kastamonu'da dünyaya gelen bebeklerin ilk hediyesi, belediye tarafından veriliyor.

Kastamonu'da dünyaya gelen bebeklerin ilk hediyesi, belediye tarafından veriliyor.

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal belediyecilik projeleri kapsamında yeni bir uygulamayı hayata geçirdiklerini söyledi.

Kastamonu merkezde dünyaya gelen bebeklere "Yeni doğan hoş geldin seti" hediye etmeye başladıklarını belirten Vidinlioğlu, "Türk milletinin en değerli varlıkları, geleceğin teminatı çocuklarımız. Bizler de bunun bilincinde hareket ediyoruz." dedi.

Belediyecilikte millete hizmetin, beşikte başlayıp hayat boyu devam ettiğini vurgulayan Vidinlioğlu, şöyle devam etti:

"Bu düşünceyle ilimizde hayata merhaba diyen yavrularımızın daima yanlarında olacağımızı göstermek adına böyle bir çalışmayı başlattık. Çam sakızı çoban armağanı dedik. Yeni doğan bebeklerimizin kullanabileceği bir set hazırladık. Uygulamamızı başlattığımız an itibariyle ailelerimizden olumlu geri dönüşler aldık. Rabbim herkesin evladına sağlık sıhhat versin. Çocuklarımızın sağlığı ve geleceği bizlerin hassasiyetidir. Kastamonu Belediyesi olarak yaptığımız her çalışma onlara daha yaşanabilir bir şehir bırakabilmek adınadır. İnşallah el birliğiyle bunu başaracağız."

Hediye setinin üzerinde, "Türk Milleti'nin geleceği olan en genç kardeşim ilimize, ülkemize ve aramıza hoş geldin. Başlamış olduğun hayatta her şeyin gönlünce olmasını dilerim." notunun yanı sıra Belediye Başkanı Vidinlioğlu'nun mesajı bulunuyor. Kutunun arka kısmında ise "Galip amcam beni çok seviyor." tasarımı yer alıyor.

Kaynak: AA