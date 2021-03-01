Kastamonu'da yeğenini istismar eden hırdavatçı tutuklandı
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Kastamonu'da yeğenini istismar eden hırdavatçı tutuklandı

01.03.2021 21:24 | Son Güncelleme: 01.03.2021 21:29
Kastamonu'da yeğenini istismar eden hırdavatçı tutuklandı

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde, kendisine çıraklık yapan erkek yeğeni K.U.'ya (16) cinsel istismarda bulunduğu belirlenen esnaf E.D., tutuklandı.

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde, kendisine çıraklık yapan erkek yeğeni K.U.'ya (16) cinsel istismarda bulunduğu belirlenen esnaf E.D., tutuklandı.

Olay, ilçe merkezindeki E.D.'ye ait hırdavatçı dükkanında meydana geldi. Eniştesinin yanında çalışan K.U., akşam eve döndüğünde babasına eniştesinin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine olayın polise bildirilmesiyla E.D., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan E.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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