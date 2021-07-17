Kastamonu'da yedikleri mantardan zehirlenen çift yaşamını yitirdi
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Kastamonu'da yedikleri mantardan zehirlenen çift yaşamını yitirdi

Kastamonu'da yedikleri mantardan zehirlenen çift yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Mehmet Ulusoylar - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yedikleri mantardan zehirlenen çift hayatını kaybetti, kızları ise hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yedikleri mantardan zehirlenen çift hayatını kaybetti, kızları ise hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dilküşah Mahallesi'nde yaşayan Hasan ve eşi Şerife ile kızları Bahar Erbaş, dün akşam yemeğinde mantar yedi.

Bir süre sonra uyuyan aile üyelerinden Bahar Erbaş, gece rahatsızlanarak uyandı. Bahar Erbaş, anne babasının hareket etmediğini görünce sağlık ekiplerine haber verdi.

Eve gelen sağlık ekipleri, Hasan ve Şerife Erbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bahar Erbaş ise Tosya Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kastamonu'da yedikleri mantardan zehirlenen çift yaşamını yitirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ulusoylar

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