Kastamonu'da yedikleri mantardan zehirlenen çift yaşamını yitirdi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yedikleri mantardan zehirlenen çift hayatını kaybetti, kızları ise hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yedikleri mantardan zehirlenen çift hayatını kaybetti, kızları ise hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dilküşah Mahallesi'nde yaşayan Hasan ve eşi Şerife ile kızları Bahar Erbaş, dün akşam yemeğinde mantar yedi.

Bir süre sonra uyuyan aile üyelerinden Bahar Erbaş, gece rahatsızlanarak uyandı. Bahar Erbaş, anne babasının hareket etmediğini görünce sağlık ekiplerine haber verdi.

Eve gelen sağlık ekipleri, Hasan ve Şerife Erbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bahar Erbaş ise Tosya Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ulusoylar