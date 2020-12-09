Kastamonu'da yayalara yol vermeyen 418 kişiye trafik cezası uygulandı
09.12.2020 19:59 | Son Güncelleme: 09.12.2020 20:02
Kastamonu'da yayalara yol vermeyen 418 kişiye trafik cezası uygulandı.
Kastamonu'da yayalara yol vermeyen 418 kişiye trafik cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce 1-8 Aralık tarihleri arasında drone, radar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve araç kameraları vasıtasıyla yaya öncelikli trafik denetimi yapıldı.
Denetimlerde, yayalara yol vermeyerek kural ihlali yapan 418 araç sürücüsüne trafik cezası uygulandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu