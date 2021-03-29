Kastamonu'da "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Kastamonu'da şerit boyama etkinliği gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Kastamonu'da şerit boyama etkinliği gerçekleştirildi.

Yaya ve okul geçitleri öncesinde sürücülerin yer ve zemin işaretlemeleriyle bir kez daha uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkarmak, bu alanlarda yavaşlamalarını ve yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla Kastamonu'da yaya geçitlerinin ortasındaki çizgi kırmızıya boyanmaya başlandı. Uygulama kapsamında, Cumhuriyet Meydanı'nda şerit boyama etkinliği yapıldı.

Vali Avni Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, "yayalar kırmızı çizgimiz" mottosuyla bugün başlattıkları çalışma kapsamında hafta boyunca bir dizi etkinlik yapacaklarını söyledi.

Etkinliklerin yayalar lehine farkındalık oluşturmayı amaçladığını belirten Çakır, sembolik olarak Cumhuriyet Meydanı'nda yaya geçidindeki orta çizginin kırmızıya boyandığını aktardı.

Çakır, ölümlü trafik kazalarında önemli bir düşüş yaşandığını ifade ederek, "Hepimizin bildiği gibi İçişleri Bakanlığımız son birkaç yıldır uyguladığı denetimler, kontrollerle ve yollarımızın standardının gelişmesiyle daha önce Türkiye'nin bir numaralı gündemi olan trafik kazaları, Türkiye'nin önemli gündemlerinden biri olmaktan çıktı. Allah'a şükür gelinen noktada ölümcül trafik kazaları yok denecek kadar az seviyeye düştü." diye konuştu.

Kara yollarındaki bu iyileşmeyi şehir içine de yaymak istediklerini dile getiren Çakır, "Kara yollarındaki ciddi iyileşmede olduğu gibi şehir içinde de yayaların karıştığı trafik kazalarını bir dizi etkinlikle daha da aşağıya çekmeyi istiyoruz. Bugün sizlerin katılımıyla kırmızı çizgimizi çekerek yayaların kırmızı çizgimiz olduğunu tüm trafiğe göstereceğiz. Kastamonu bu konuda oldukça duyarlı." ifadelerini kullandı.

Vali Çakır ve Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu'nun yaya geçidindeki orta çizgiyi kırmızıya boyamasının ardından etkinlik sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor