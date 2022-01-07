Kastamonu'da yaşlı çifti telefonda "oğlunuz cinayet işledi" diyerek dolandırdılar - Haberler
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Kastamonu'da yaşlı çifti telefonda "oğlunuz cinayet işledi" diyerek dolandırdılar

Kastamonu'da yaşlı çifti telefonda
AA / Mehmet Ulusoylar - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaşayan aile, "oğlunuz cinayete karıştı" diyen telefon dolandırıcılarına, 5 gremse, 4 yarım ile 10 çeyrek altınını kaptırdı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaşayan aile, "oğlunuz cinayete karıştı" diyen telefon dolandırıcılarına, 5 gremse, 4 yarım ile 10 çeyrek altınını kaptırdı.

Aşağıkayı köyünde yaşayan M.E. (80) ve A.E. (80) çiftini kendisini cumhuriyet savcısı olarak tanıtan bir kişi telefon ile arayarak, oğullarının bir kişiyi öldürdüğünü, oğlunu kurtarmak için kendilerine para veya altın vermeleri gerektiğini söyledi.

Yaşlı kadının telefonda oğluyla görüşmek istemesi üzerine dolandırıcılar, "Oğlunuz şu anda jandarmada. Evinize göndereceğim ekiplerimize bütün para ve altınlarınızı verin, biz de bu işi kapatalım. Biz bu paraları daha sonra size iade edeceğiz." diyerek evlerinin yerini sordu. Bunun üzerine A.E, köye geldiklerinde kime sorarsa evlerini göstereceğini söyledi.

Taksi ile köye gelen iki kişi, meydanda sordukları kişiden yaşlı çiftin evini öğrendi. Kafasında kapüşon, yüzünde medikal maske olan bir kişi, yaşlı kadının evine gelerek altınları istedi.

A.E, yanına gelen kişiye neden böyle giyindiğini sorduğunda şüpheli, virüsten korunmak için olduğunu söyledi. Yaşlı kadın, şüpheliye evde bulunan 5 gremse, 4 yarım ile 10 çeyrek altını teslim etti.

Yaşlı çiftin dolandırıldığını anlaması üzerine şikayette bulunduğu jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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AA / Mehmet Ulusoylar - Son Dakika Haberleri

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