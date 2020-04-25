Kastamonu'da yaşanan don ceviz ağaçlarına zarar verdi
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle yaşanan don nedeniyle ceviz ağaçları zarar gördü.
25.04.2020 14:14 | Son Güncelleme: 25.04.2020 15:06
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle yaşanan don nedeniyle ceviz ağaçları zarar gördü.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Burak Eminoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, soğuk havanın ceviz ağaçlarını olumsuz etkilediğini söyledi.
Eminoğlu, çitçilerden ürünlerine sigorta yaptırmalarını istedi.
Ceviz üreticisi Şükrü Karadaş ise son birkaç yıldır soğuk havanın ceviz üretimini olumsuz etkilediğini söyledi.
Karadaş, ilçedeki ceviz üretiminde büyük oranda rekolte kaybının yaşanacağını kaydetti.
Kaynak: AA