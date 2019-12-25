Kastamonu'da yasak usulle avlanan 4 kişi yakalandı
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Kastamonu'da yasak usulle avlanan 4 kişi yakalandı

Kastamonu'da yasaklanan malzeme ve yasak usullerle avcılık yapan 4 kişi yakalandı.

25.12.2019 11:54 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:11
Kastamonu'da yasak usulle avlanan 4 kişi yakalandı

'da yasaklanan malzeme ve yasak usullerle avcılık yapan 4 kişi yakalandı.

ilçesi Alakaya köyündeki Çayı'nda yasak usulle balık avlandığı ihbarı üzerine ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan kontrollerde, "tırıvırı" adı verilen 5 ağ ele geçirildi.

Amatör amaçlı su ürünleri avcılığının düzenlenmesi hakkındaki tebliğe aykırı şekilde avlandığı belirlenen 132 balığa el konuldu. Balıklardan canlı olanları yeniden suya bırakıldı.

Yakalanan 3 kişi hakkında, "Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet" iddiasıyla yasal işlem yapıldı.

Jandarma ekipleri, Seydiler ilçesi İncesu köyü İmamoğlu Mahallesi'nde de projektörle kaçak avcılık yapan kişiye yasal işlem uyguladı, tüfek ile projektöre el konuldu.

Kaynak: AA
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