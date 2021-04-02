Kastamonu'da yaralı halde bulunan şahin koruma altına alındı

Kastamonu'da yaralı halde bulunan şahin koruma altına alındı.

Kastamonu'da yaralı halde bulunan şahin koruma altına alındı.

Hüseyin Uzun, Şeker köyünde gezintiye çıktığı sırada arazide yaralı olduğu için uçamayan bir şahin buldu.

Şahin'i aracına koyarak kent merkezine götüren Uzun, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Yaralı şahin, tedavisi yapılmak üzere ekiplere teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu