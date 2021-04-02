Kastamonu'da yaralı halde bulunan şahin koruma altına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kastamonu'da yaralı halde bulunan şahin koruma altına alındı

Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel
Kastamonu'da yaralı halde bulunan şahin koruma altına alındı

Kastamonu'da yaralı halde bulunan şahin koruma altına alındı.

Kastamonu'da yaralı halde bulunan şahin koruma altına alındı.

Hüseyin Uzun, Şeker köyünde gezintiye çıktığı sırada arazide yaralı olduğu için uçamayan bir şahin buldu.

Şahin'i aracına koyarak kent merkezine götüren Uzun, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Yaralı şahin, tedavisi yapılmak üzere ekiplere teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Erkan Kandemir Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Yazıcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Cem Adrian Hazal Kaya Hülya Avşar
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Burak Yılmaz İsmail Kartal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Alanya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kastamonu'da yaralı halde bulunan şahin koruma altına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 17:31:53. #1.16#
title