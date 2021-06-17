Kastamonu'da yaralı halde bulunan karaca yavrusuna jandarma şefkati
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Kastamonu'da yaralı halde bulunan karaca yavrusuna jandarma şefkati

Kastamonu'da yaralı halde bulunan karaca yavrusuna jandarma şefkati
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Araç ilçesinde yaralı halde bulunan yavru karacanın bakımı ve tedavisi jandarma ekiplerince yapıldı.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde yaralı halde bulunan yavru karacanın bakımı ve tedavisi jandarma ekiplerince yapıldı.

İlçenin Deretepe köyünde köylüler tarafından yol kenarında bitkin halde karaca yavrusu bulundu.

Jandarma ekiplerine haber veren köylüler, karaca yavrusunu Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Timi'ne teslim etti.

Jandarma ekiplerince bakımı ve tedavisi yapılan karaca yavrusu Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce koruma altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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