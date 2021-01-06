Kastamonu'da yaralı bulunan şahin koruma altına alındı
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Kastamonu'da yaralı bulunan şahin koruma altına alındı

06.01.2021 12:49 | Son Güncelleme: 06.01.2021 12:54
Kastamonu'da yaralı bulunan şahin koruma altına alındı

Kastamonu'nun Abana ilçesinde yaralı bulunan şahin, koruma altına alındı.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde yaralı bulunan şahin, koruma altına alındı.

Bağlık Mahallesi'nde bir kişi, yerde gördüğü şahin için Abana Emniyet Amirliğinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden devriye ekibi, kuşu alıp ekip aracıyla polis merkezine götürdü.

Burada yaralı kuşa yiyecek ve su verildi.

Vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle kanatlarının altında yara olduğu belirlenen şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Yüksel

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