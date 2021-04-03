Kastamonu'da yapı markette çıkan yangın hasara neden oldu
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Kastamonu'da yapı markette çıkan yangın hasara neden oldu

Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel
Kastamonu'da yapı markette çıkan yangın hasara neden oldu

Kastamonu'da yapı malzemeleri satışı yapılan bir iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Kastamonu'da yapı malzemeleri satışı yapılan bir iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Batı Çevre Yolu Taşlık köyü mevkisinde inşaat ve ev dekorasyon malzemelerinin satıldığı iş yerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yanı sıra, yakında bulunan beton santralinden gelen beton mikserleri ve beton pompasıyla da müdahale edilen yangın söndürüldü.

Yangında iş yerinde büyük çapta hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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