Kastamonu'da Yangın

KASTAMONU (AA) – Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında 3 ahşap ev yandı.

Alınan bilgiye göre, Kilkuyu köyünde, Hüseyin Baloğlu'na ait evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, Muammer ve Hanife Uysal'a ait evlere sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Tosya Belediyesi ve Çorum'un İskilip Belediyesi itfaiye ile Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 5 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.

Olayda, alt katları ambar olarak kullanılan 2 katlı ahşap 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında dumandan etkilenen 4 itfaiye görevlisine olay yerinde bulunan 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Özgün Yapağı, Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) Müdürü Recep Keçeci ile birlikte yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceledi.

Kaymakam Pişkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının elektrik kontağında çıktığının tahmin ettiklerini söyledi.

Yangının kısa sürede büyüyerek diğer evlere de sıçradığını belirten Pişkin, şöyle devam etti:

"Evlerin ikisinde zaten oturan yoktu. Diğer evimizde yaşamakta olan karı koca çiftimiz vardı. İlk etapta onların tahliye edilmesi sağlandı. Herhangi yaralı ve can kaybımız yok. Şu haliyle yangının başka evlere sıçrama ihtimali çok düşük. Sistemli ve kontrollü bir şekilde yangın söndürme ve soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Aynı zamanda telef olan hiçbir hayvanımız da yok. Altları ambar olan üç ev yangın sonucu tamamen küle dönmüş vaziyette."

Belediye Başkanı Şahin ise köyün Tosya'ya oldukça uzak bir mesafede olduğunu söyledi.

İtfaiye araçlarının bölgeye ulaşmakta zorlandığını aktaran Şahin, "Yolları çok yokuş ve eğimi çok fazla olan bir yer. Belediyenin veya ormanın araçları dolu bir şekilde buraya çok uzun bir süreçte ulaşabiliyor. O zamana kadar iş işten geçmiş oluyor. Gurbetteki dernekçi arkadaşlarıma ve bu yörenin insanlarına sesleniyorum. Kilkuyu köyünü merkez olarak kabul edip düzgün bir itfaiye aracını burada konuşlandırabilirsek, bu tür vakalara acil müdahale imkanımız olacak." dedi.

Kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.