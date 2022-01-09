Kastamonu'da yamaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yamaçta mahsur kalan Kedi, itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması sırasında kediliğinden yamaçtan indi.

İlçenin İbni Selim Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 30 metre yükseklikteki yamaca çıkan kedinin inememesi üzerine Tosya Belediyesinin itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasında kedi kendiliğinden yamaçtan indi.

Mahalle Muhtarı Cengiz Genç, gazetecilere, kedinin köpeklerden korkarak yamaca çıktığını daha sonra inemediğini söyledi.

Vatandaşların kediyi indirmek için uğraştığını ancak başaramadığını ifade eden Genç, "Daha sonra itfaiye ekiplerine haber verdik. Sağ olsun ekipler, merdiveni kurdu ama bu sefer de kedi diğer tarafa geçti. İtfaiyeciler tam almak üzereyken korkan kedi, kendiliğinden yaklaşık 30 metrelik yamaçtan aşağı indi ve gözden kayboldu. Kaçan kedinin, açlık dışında bir sağlık sorununun olmadığını düşünüyoruz. Ekiplerimizden Allah razı olsun. Onlar bizim sessiz dostlarımız, onları koruyup gözetmekte bizim görevimiz." dedi.

AA / Mehmet Ulusoylar - Son Dakika Haberleri

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