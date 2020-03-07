Kastamonu'da yakalanan 6 firari hükümlü ve şüpheli tutuklandı

07.03.2020 11:02 | Son Güncelleme: 07.03.2020 11:02

Kastamonu'da aranan kişilere yönelik operasyonda yakalanan 6 firari hükümlü ve şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğünce aranan kişilere yönelik 29 ekip ve 86 personelle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ile yağma suçundan 5 yıl kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 13 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen kişilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA