Kastamonu'da yağmur duası edildi
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Kastamonu'da yağmur duası edildi

Kastamonu'da yağmur duası edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde tüm camilerde yağmur duası edildi.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde tüm camilerde yağmur duası edildi.

Son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık sebebiyle Hanönü ilçesindeki üreticiler de zor zamandan geçiyor. Bu kapsamda, cuma vakti camilerde, "Su Hayat ve Şifa kaynağımız" konulu hutbe okunarak yağmur duası yapıldı. Camilerde sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun kılınan namazın ardından vatandaşlar yağmur duasına katıldı. - KASTAMONU

Kastamonu'da yağmur duası edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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