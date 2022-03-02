Kastamonu'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Daday ilçesinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrasında yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları ve sokak hayvanları için yemleme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekiplerince yaban hayatı için Tosya kırsalında ormanlık alana yem bırakıldı. - KASTAMONU