Kastamonu'da vefat eden Kıbrıs gazisi Ali Demiryapan son yolculuğuna uğurlandı
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Kastamonu'da vefat eden Kıbrıs gazisi Ali Demiryapan son yolculuğuna uğurlandı

Kastamonu'da vefat eden Kıbrıs gazisi Ali Demiryapan son yolculuğuna uğurlandı
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Araç ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Ali Demiryapan'ın (70) cenazesi, salgın kurallarına göre askeri törenle toprağa verildi.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Ali Demiryapan'ın (70) cenazesi, salgın kurallarına göre askeri törenle toprağa verildi.

İlçeye bağlı İğdir köyündeki evinde yaşamını yitiren evli ve 3 çocuk babası Demiryapan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, İğdir Merkez Camisi'ne getirildi.

Demiryapan'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Samatlar Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, Demiryapan'ın yakınlarının yanı sıra Araç Kaymakamı Cengizhan Ankara, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya, Araç Garnizon Komutanı Onur Eryıldırım, AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü, İlçe Jandarma Komutanı Ali Parmaksız, İlçe Müftüsü Numan Dülger, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hüsnü Yazgan, Kastamonu Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Savaş, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şube Başkanı Berat Satıoğlu katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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