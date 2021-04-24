Kastamonu'da vatandaşlar Kovid-19'u griple karıştırmamaları için ilanlarla uyarılıyor

Kastamonu'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bilinçlendirilmeleri ve hastalığı griple karıştırmamaları için billboard ve raket panolara verilen ilanlarla uyarılıyor.

Kastamonu'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bilinçlendirilmeleri ve hastalığı griple karıştırmamaları için billboard ve raket panolara verilen ilanlarla uyarılıyor.

Kastamonu Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Başkanlığı koordinesinde Valilik ve Belediyenin desteğiyle Kovid-19'a karşı uyarı amacıyla hazırlanan afişler, kentin farklı yerlerindeki billboard ve raket panolara asıldı.

Filyasyon ekiplerinin fotoğraflarına yer verilen ve "Grip değil Kovid'sin" başlıklı afişlerde, "Bu aralar biraz üşüttüm galiba, soğuk aldım, cereyanda kaldım' diye düşünüyorsanız muhtemelen Kovid'siniz. Kimseyle temas etmeyin, bir an önce hastanede veya Mobil PCR aracında test verin. Hastalığın yayılmasının önüne geçin." ifadesi yer alıyor.

Kastamonu Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Enes Güneş, AA muhabirine, Kovid-19 ile mücadele kapsamında Sağlık Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezi olarak birtakım farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları yapıldığını, şehrin farklı yerlerine afişler astıklarını söyledi.

"Gel bir çayımı iç, iftar edelim, sahur edelim" düşüncesinden vazgeçilmesi gerekiyor

Kovid-19 ile mücadelede geride kalan bir yılda birtakım verilere ulaştıklarını belirten Güneş, "Vatandaşlardan ve sahadan topladığımız veriler ışığında kimsenin kendine Kovid'i konduramadığı, insanların başının ağrıması, öksürüğün olması, ateşine rağmen 'Cereyanda kaldık, soğuk aldık' gibi düşünerek rahatsızlığını grip zannettiğini gördük. Durum böyle olunca hem tedavi gecikiyor hem de başkalarına hastalığı bulaştırmaya devam ediyorlar. Bunun önüne geçmek için farkındalık afişleri yaptık." dedi.

Vatandaşlardan bu konuda hassas davranmalarını isteyen Güneş, "Vatandaştan beklentimiz, artık eski alışkanlıklardan vazgeçmeleri. 'Gel bir çayımı iç, gel bir kahve içelim, iftar edelim, sahur edelim' düşüncesinden bu dönemde vazgeçmemiz lazım. Artık pandeminin farkında vararak ona göre davranmamız lazım. Görüştüğümüz kişi sayısını minimize indirmemiz lazım. Bu hastalığın bir kişiden yayıldığını unutmamamız lazım. Bugünkü sayılara bu şekilde geldik. Kendimizi pandemiye alıştırmamız lazım." diye konuştu.

Virüsün geride kalan bir yılda çeşitli mutasyonlar geçirdiğini vurgulayan Güneş, "Pandeminin üzerinden bir yıl geçti. Kovid-19'un yeni mutasyonlara bağlı olarak bulaşıcılığı arttı. Özellikleri, etkilediği yaş grubu değişti. Hastalık semptomları da değişti. Bu aralar griple çok sık karıştırılıyor. Kişiler kendini grip gibi düşünüp test vermekten imtina ediyor. Bu afişlerde amacımız, 'Cereyanda kaldım, ben soğuk aldım, üşüttüm' gibi düşünerek kendine Kovid'i yakıştıramayan vatandaşlarımızın aslında Kovid-19 olduğunu hatırlatmak. Erkenden teşhis koyup erkenden tedaviye başlamak ve bu kişileri erkenden izole etmek amacındayız." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor