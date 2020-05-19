Kastamonu'da vatandaşlar hem egzersiz yaptı hemde 19 Mayıs konseriyle eğlendi
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Kastamonu'da vatandaşlar hem egzersiz yaptı hemde 19 Mayıs konseriyle eğlendi

Kastamonu'da vatandaşlar hem egzersiz yaptı hemde 19 Mayıs konseriyle eğlendi Kastamonu'da 19 Mayıs, bir sitenin bahçesinde kutlandı Kastamonu'da balkonlara çıkan vatandaşlar, Türk Bayrakları ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.

Kastamonu'da vatandaşlar hem egzersiz yaptı hemde 19 Mayıs konseriyle eğlendi
19.05.2020 02:57 | Son Güncelleme: 19.05.2020 02:57

Kastamonu'da vatandaşlar hem egzersiz yaptı hemde 19 Mayıs konseriyle eğlendi

Kastamonu'da 19 Mayıs, bir sitenin bahçesinde kutlandı

KASTAMONU - Kastamonu'da balkonlara çıkan vatandaşlar, Türk Bayrakları ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.

Kastamonu'da balkonlara çıkan vatandaşlar, hem antrenörler eşliğinde egzersiz yaptı, hem de ellerinde Türk Bayrakları ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Kastamonu'da bir site bahçesinde vatandaşlara konser verildi. Kastamonu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliğe vatandaşlar balkonlardan ellerindeki Türk Bayraklarıyla eşlik etti. Konseri dinlemek için balkonlara çıkan vatandaşlara antrenörler eşliğinde egzersiz yaptırıldı.

Kastamonu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak, gazetecilere yaptığı açıklamada yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların evlerinde kaldığını ifade etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak evde kalan vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak için bir etkinlik organize ettiklerini belirten Reşat Asrak, "Milli Mücadelemizin 101'nci yılında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramımızı pandemi dolayısıyla meydanlarda kutlayamıyoruz. Biz de Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak evdeki vatandaşlarımızın evlerine gidelim dedik. Sitelerin bahçelerinde bu programı tertip ettik. Milli Mücadelenin 101'nci yılına yakılır şekilde bayram coşkusunu hep beraber yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Ünsal Gürsu, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, "Böyle özel bir günde bakanlıktan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ediyoruz. Biz ezelden savaşçı bir milletiz. Burası bugün daha renkli olabilirdi ama malum virüs salgınından ötürü biraz sönük geçti. Ona rağmen her şey çok güzeldi. Sabır ile biz bu virüs illetini yeneceğiz. Sağlıklı, güzel ve mutlu günler bizleri bekliyor inşallah" dedi.

Vatandaşlardan Ayten Turhal ise, etkinliği çok beğendiğini ifade ederek, "Korona virüsten dolayı evlerdeydik. Bu bize ilaç gibi geldi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Etkinliğin sonunda havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA

Manşet

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